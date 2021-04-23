22 Nisan Reyting Sonuçları

22 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? 22 Nisan akşamındaki yarışta Akrep, Alev Alev, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız, Mucize Doktor ve Bir Zamanlar Çukurova kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. İşte, 22 Nisan 2021 Perşembe reyting sonuçları...