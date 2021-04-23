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22 Nisan Reyting Sonuçları

22 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? 22 Nisan akşamındaki yarışta Akrep, Alev Alev, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız, Mucize Doktor ve Bir Zamanlar Çukurova kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. İşte, 22 Nisan 2021 Perşembe reyting sonuçları...

23 Nisan 2021 Cuma 15:32
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22 Nisan Reyting Sonuçları

22 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

22 Nisan tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dünün reyting sonuçları...

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

2 - CAMDAKİ KIZ

3 - ESRA EROL'DA

4 - BİR ZAMANLAR KIBRIS

5 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET)

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - CAMDAKİ KIZ

2 - BİR ZAMANLAR KIBRIS

3 - CAMDAKİ KIZ (ÖZET)

4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

5 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 

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