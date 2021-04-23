22 Nisan Reyting Sonuçları

22 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
22 Nisan tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dünün reyting sonuçları...
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
2 - CAMDAKİ KIZ
3 - ESRA EROL'DA
4 - BİR ZAMANLAR KIBRIS
5 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET)
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 - CAMDAKİ KIZ
2 - BİR ZAMANLAR KIBRIS
3 - CAMDAKİ KIZ (ÖZET)
4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
5 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA