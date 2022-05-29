22 Pozitif vaka, 1 ölüm!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7307 olup, 1 kişi vefat etmiş, 22 pozitif vakaya rastlanmıştır. "
14 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 1 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
29 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7307
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.008.227
Toplam Vaka Sayısı: 94.963
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.366
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 361
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9
Karantinadaki Vaka Sayısı: 352
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238