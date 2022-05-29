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22 Pozitif vaka, 1 ölüm!

"Toplam 7307 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 22 pozitif vakaya rastlandı"

29 Mayıs 2022 Pazar 18:02
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22 Pozitif vaka, 1 ölüm!


Son 24 saatte yapılan test sayısı 7307 olup, 1 kişi vefat etmiş, 22 pozitif vakaya rastlanmıştır. " 

14 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 1 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

29 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7307   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22           
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.008.227         
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.963                         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.366                                     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 361                
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 352            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238     

Son Güncelleme: 29.05.2022 18:07
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid19Sağlık
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