22 sahte beyan yaptı, tutuklandı

Gazimağusa’da, S.S.’nin (E-19)31 Mart – 19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkıp dolaşmak ve inşaat işinde çalışmak maksadıyla, kendisine ait cep telefonu ile İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma başvuru sitesinden, kendisi ve arkadaşları R.K.(E-31), E.A.(E-41), M.Ç.(E-40) ve C.Ç.(E-28) için toplamda 22 başvuru yapıp, 16 kez KKTC’nin farklı bölgelerine sahte beyanla izin temin ettiği tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
La bu nedir arkadaş ekmek bulmasınmı millet sahte began sanirsin devlete el koymuş.