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22 sahte beyan yaptı, tutuklandı

Gazimağusa’da 19 yaşındaki genç sokağa çıkmak için sahte beyanla 22 başvuru yaptı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 11:52
1985 Okunma
22 sahte beyan yaptı, tutuklandı

Gazimağusa’da, S.S.’nin (E-19)31 Mart – 19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkıp dolaşmak ve inşaat işinde çalışmak maksadıyla, kendisine ait cep telefonu ile İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma başvuru sitesinden, kendisi ve arkadaşları R.K.(E-31), E.A.(E-41), M.Ç.(E-40) ve C.Ç.(E-28) için toplamda 22 başvuru yapıp, 16 kez KKTC’nin farklı bölgelerine sahte beyanla izin temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
GazimağusaSahte BeyanTutuklama
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Şaka 2020-04-22 13:03:01

La bu nedir arkadaş ekmek bulmasınmı millet sahte began sanirsin devlete el koymuş.

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