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22'si yerel 32 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 7914 test yapıldı, 22'si yerel 32 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi"

30 Haziran 2021 Çarşamba 18:50
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22'si yerel 32 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7914 olup, 22'si  yerel 32 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22 kişi ise yerel vakadır. 

8 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Yenişehir-1/ Yenikent-1/ Minareliköy-2 / Kızılbaş-1/ Gelibolu-1/ Yeniceköy-1 / K.Kaymaklı-1 

Girne 

Girne Merkez- 6 / Doğanköy-1/ Dikmen-1/ Boğaz-1 

Gazimağusa 

Akdoğan-2 / Köprüköyü-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 

30 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7914 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 22 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.471.365  

Toplam Vaka Sayısı: 8097 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7712 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 350 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 310 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4553 
 

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KKTC
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