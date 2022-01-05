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22 ve 26 yaşındaki iki genç, bir gün arayla hayatını kaybetti

Bir gün arayla, 22 ve 26 yaşındaki iki genç hayatlarını kaybetti. Her iki ismin de ölüm sebeplerinin, yapılacak otopsi ile belirleneceği bildirildi.

05 Ocak 2022 Çarşamba 14:38
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22 ve 26 yaşındaki iki genç, bir gün arayla hayatını kaybetti
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 22 ve 26 yaşındaki iki genç, evlerinde geçirdikleri rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, her iki gencin de ölüm sebeplerinin, yapılacak otopsilerinin ardından belirleneceğini kaydetti.

Ölümlerden ilki, 3 Ocak tarihinde, saat 06.30 sıralarında Lefkoşa’da meydana geldi. 26 yaşındaki Osman Mohamed Banya, evinde rahatsızlanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamadı.

Bir diğer ölüm haberi ise Girne’de sakin, 26 yaşındaki Cempir Ateş’ten geldi. Ateş’in, kalmakta olduğu evde aniden rahatsızlandığı ve Lefkoşa Devlşet Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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