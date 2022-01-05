22 ve 26 yaşındaki iki genç, bir gün arayla hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 22 ve 26 yaşındaki iki genç, evlerinde geçirdikleri rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, her iki gencin de ölüm sebeplerinin, yapılacak otopsilerinin ardından belirleneceğini kaydetti.

Ölümlerden ilki, 3 Ocak tarihinde, saat 06.30 sıralarında Lefkoşa’da meydana geldi. 26 yaşındaki Osman Mohamed Banya, evinde rahatsızlanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamadı.

Bir diğer ölüm haberi ise Girne’de sakin, 26 yaşındaki Cempir Ateş’ten geldi. Ateş’in, kalmakta olduğu evde aniden rahatsızlandığı ve Lefkoşa Devlşet Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.