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22' yerel 34 pozitif vakaya rastlandı

09 Mayıs 2021 Pazar 19:01
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22' yerel 34 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7060 olup, 22'si yerel 34 pozitif vakaya rastlanmış 47 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22 kişi ise yerel vakadır.

9 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 4  kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yenikent-3 / K.Kaymaklı-1 / Göçmenköy-1/ Ortaköy-2/ Gönyeli-2

Girne

Girne Merkez- 3/  Zeytinlik-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-3 / Vadili-1/ Serdarlı-1/ Yeniboğaziçi-1/ Maraş-1 / Gülseren-1

İskele

İskele Boğaz-1

9 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7060

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9

Yerel Vaka Sayısı: 22

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 47

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.058.041

Toplam Vaka Sayısı: 6681

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6121

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 529 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 445

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 25

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2


Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 87
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 106 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1348

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2233

Son Güncelleme: 09.05.2021 19:08
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