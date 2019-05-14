22 zeytin, 8 narenciye ağacı yangından zarar gördü
14 Mayıs 2019 Salı 13:00
Aydınköy’de dün çıkan yangında, 22zeytin, 8 narenciye ağacı kısmen zarar gördü.
Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 16:00 sıralarında Aydınköy'de manastır bölgesi olarak bilinen bölgede çıkan yangında, Şenol Esnaf‘ın kullanımında bulunan 22 adet zeytin ağacı ve Şafak Ruso’ya ait narenciye bahçesi içerisinde bulunan 8 narenciye ağacı kısmen yandı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.