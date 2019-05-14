22 zeytin, 8 narenciye ağacı yangından zarar gördü

Aydınköy’de dün çıkan yangında, 22 zeytin, 8 narenciye ağacı kısmen zarar gördü.



Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 16:00 sıralarında Aydınköy'de manastır bölgesi olarak bilinen bölgede çıkan yangında, Şenol Esnaf‘ın kullanımında bulunan 22 adet zeytin ağacı ve Şafak Ruso’ya ait narenciye bahçesi içerisinde bulunan 8 narenciye ağacı kısmen yandı.Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.