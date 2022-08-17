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220 gram uyuşturucuyla yakalandı
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220 gram uyuşturucuyla yakalandı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı M.A.R.N mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:34
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220 gram uyuşturucuyla yakalandı


(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı M.A.R.N mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı.

Polis, 16 Ağustos’ta 09.00’da alınan bilgide zanlının Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda alt geçit altındaki demir korkulukların arasından şüpheli bir paket aldığının ihbar edildiğini belirtti.

Polis, zanlının Göçmenköy’deki ikametgâhına gidildiğinde şüpheli bir paketi evden attığının görüldüğünü söyledi.

Polis, söz konusu paketin içinde 220 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını kaydetti.

Polis, meseleyle ilgili zanlının tasarrufundaki konu maddeyi Güney Kıbrıs’dan aranan bir kişinin ithal ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, tahkikatın devam ettiğini belirtip, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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