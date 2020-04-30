Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Polis Örgütü’nün çeşitli birimlerinde aktif görev yapan toplam 224 personele daha, bugün Sağlık Bakanlığı’na bağlı tarama ekibi tarafından Covid-19 (korona virüsünü) tespit etmek amacıyla hızlı antikor kart testi yapıldı.
224 Polise Covid-19 testi yapıldı
Çeşitli birimlerden 224 polise Covid-19 (korona virüsünü) tespit etmek amacıyla hızlı antikor kart testi yapıldı.
30 Nisan 2020 Perşembe 17:20
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Polisin foto atmasi yasak degil mi
kamil maske varyaBeğen (1) Beğenmedim! (0)