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224 Polise Covid-19 testi yapıldı

Çeşitli birimlerden 224 polise Covid-19 (korona virüsünü) tespit etmek amacıyla hızlı antikor kart testi yapıldı.

30 Nisan 2020 Perşembe 17:20
514 Okunma
224 Polise Covid-19 testi yapıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Polis Örgütü’nün çeşitli birimlerinde aktif görev yapan toplam 224 personele daha, bugün Sağlık Bakanlığı’na bağlı tarama ekibi tarafından Covid-19 (korona virüsünü) tespit etmek amacıyla hızlı antikor kart testi yapıldı.

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hum 2020-04-30 17:26:38

Polisin foto atmasi yasak degil mi

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sad 2020-04-30 18:24:43 @hum

kamil maske varya

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