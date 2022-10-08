225 Bin Euro ile adaya girmeye çalıştı!

Mahkemede yeminli şahadet veren Orçun Karahüseyin, olguları aktardı.

Polis, zanlı S.O'nun 07.10.2022 tarihinde, Ercan Havaalanı’ndan 18.30’da Para ve Kambiyo Yasası’na Aykırı olarak gümrüğe beyan etmeden 225 bin Euro ile giriş yaptığı esnada suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, konu para ile zanlının cep telefonunun emare alındığını, konu parayı kardeşine getirdiğini beyan ettiğini ancak paranın kaynağıyla ilgili izahat veremediğini anlattı.

Polis, zanlının kardeşinden de ifade alındığını ve parayla ilgili onun da izahat veremediğini belirtti. Polis, zanlının verdiği gönüllü ifadesinin teyit edilmesi, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.