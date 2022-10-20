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225 Bin Euro ile geldi... Cezaevi'ne gönderildi...

Ülkemize yurtdışından gelen milyonlarca kayıtsız paralarla ilgili olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken tasarrufunda 225 Bin Euro para tespit edilen zanlı Serap Oturakçı teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

20 Ekim 2022 Perşembe 14:47
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225 Bin Euro ile geldi... Cezaevi'ne gönderildi...



Mahkemede yeminli şahadet veren Orçun Karahüseyin, olguları aktardı. Polis, zanlı Serap Oturakçı’nın 07.10.2022 tarihinde, Ercan Havaalanı’ndan 18.30’da Para ve Kambiyo Yasası’na Aykırı olarak gümrüğe beyan etmeden valizindeki 2 erkek pantolonunun ceplerinde 225 bin Euro ile giriş yaptığı esnada suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, konu para ile zanlının cep telefonunun emare alındığını, konu parayı kardeşine getirdiğini beyan ettiğini ancak paranın kaynağıyla ilgili izahat veremediğini anlattı. Polis, ayrıca zanlının kardeşinin Türkiye’de sanal bahis suçlamasıyla aleyhinde soruşturma olduğunu anlattı. Polis, zanlının kardeşinden de ifade alındığını ve parayla ilgili onun da izahat veremediğini belirtti. Polis, zanlının cep telefonunda başka şahıslara ait uçuş bilgilerinin bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlının avukatı ise teminatla serbest bırakılmasını talep etmesi üzerine 3 gün süren duruşma sonucunda mahkeme kararını açıkladı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının işlemiş olduğu suçun ciddiyetine değinerek davasında hazır olması maksadı ile hükümsüz tutuklu olarak 40 gün süre ile merkezi cezaevinde beklemesine emir verdi.

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