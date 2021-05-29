Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün ek tutukluluk
3 gün ek tutukluluk
Araçtan hassas terazi çıktı
Araçtan hassas terazi çıktı
İzinsiz İkamet Ettikleri Belirlenen 2 Şahıs İhraç Edilmeyi Bekliyor
İzinsiz İkamet Ettikleri Belirlenen 2...
Eski nişanlıya tecavüz iddiası
Eski nişanlıya tecavüz iddiası
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!

22’si yerel 27 yeni vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan test sayısının 6001 olduğu 22'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandığı ve 40 kişinin taburcu edildiği bildirildi

29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:45
980 Okunma
22’si yerel 27 yeni vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan test sayısının 6001 olduğu 22’si yerel 27 pozitif vakaya rastlandığı ve 40 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22 kişi ise yerel vakadır.

9 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Marmara-1/ Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-2 / Değirmenlik-1/ Gönyeli-3 / Surlariçi-1

Girne

Girne Merkez- 8 / Dikmen-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2 / Çanakkale-2

29 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6001

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 22

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 40

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.204. 878

Toplam Vaka Sayısı: 7204

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6905

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 266

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 230

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 416
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 60

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2177

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6354

Son Güncelleme: 29.05.2021 19:23
Anahtar Kelimeler:
Vaka SayısıKKTCKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sevim Kılavuz Hayata Gözlerini Yumdu
Sevim Kılavuz Hayata Gözlerini Yumdu
Başbakan Saner: "Rum tarafı hazırsa 31 Mayıs'ta eşzamanlı tüm kapıları açalım"
Başbakan Saner: "Rum tarafı hazırsa 31 Mayıs'ta eşzamanlı tüm kapıları açalım"
TRNC records 27 COVID cases
TRNC records 27 COVID cases
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim