22'si yerel 32 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7914 olup, 22'si yerel 32 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22 kişi ise yerel vakadır.
8 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Yenişehir-1/ Yenikent-1/ Minareliköy-2 / Kızılbaş-1/ Gelibolu-1/ Yeniceköy-1 / K.Kaymaklı-1
Girne
Girne Merkez- 6 / Doğanköy-1/ Dikmen-1/ Boğaz-1
Gazimağusa
Akdoğan-2 / Köprüköyü-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2
30 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7914
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 22
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.471.365
Toplam Vaka Sayısı: 8097
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7712
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 350
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 310
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4553