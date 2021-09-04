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23 kişiye daha yurttaşlık verildi

Her geçen gün dağıtılan yurttaşlıklara yenileri eklendi. Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de 23 kişiye daha yurttaşlık verildiği duyuruldu.

04 Eylül 2021 Cumartesi 21:21
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23 kişiye daha yurttaşlık verildi

Her geçen gün dağıtılan yurttaşlıklara yenileri eklendi. Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de 23 kişiye daha yurttaşlık verildiği duyuruldu.

KKTC yurttaşlığı dağıtılan isimler şunlar: Betül Kurt, Gamze Çakmak, Süleyman Aladağ, Şerife Durmuş, Melek Taş, Şefaat Günaydın, Murat Çeliker, Berivan Seçkin, Ahmet Çolak, Ferdi Korkmaz, Merve Kurtdağ, Gülşen Bayrak, İbrahim Çağlar, Zilan Seçkin, Çetin Volkan Öztekin, Ahmet Uçar, Arzu Mengene, Serpil Deliağa, Ahmet Elisopalı, Ali Mengene, Oğuzhan Kaya, Doğukan Kurt, Aksanur Bayırkan.

Son Güncelleme: 04.09.2021 21:25
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