"23 maaş verseler de değişmez"

13 maaşların kendilerine yansımadığını satışlarda bir farklılık olmadığını söyleyen bir kısım esnaf, bunu da ülkenin ekonomisine, dövizin yükselişine ve insanların alım gücünün düşmesine bağladı.

Esnaf ne dedi?

Türkan Özaziz; “13’üncü maaşlar bize yansımıyor”

“13’ü maaşların erken ödenmesi bize yansımıyor. Piyasada para çoğaldıkça bizde işler azalıyor. Ekonomik kriz, dövizin yükselişi, TL’nin değer kaybı tüm bunlar vatandaşın alım gücünü zaten azaltıyor, ancak borçlar ve kredi kartları ödenebiliyor, esnafa da iş yapsın diye bekliyor.”

Münüre Akdeniz; “Hareketlenme yok”

“Geçtiğimiz gün 13’üncü maaşlar ödendi ama maalesef ki bizde hareketlenme yok. Bunun sebebi ise genel anlamda ekonominin kötüye gidişi ve insanların alım gücünün düşmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Öte yandan işler düşük seyrediyor ama belki yeni yıla son hafta kala biraz olsun hareketlilik yaşanabilir diye umut ediyoruz. Ülkenin ekonomik anlamda içinde bulunduğu durumda ortada, bu noktada da insanlar hesaplı gidiyor, mümkün olduğunca harcamalarını kısıyor, diğer taraftan herkes kredi borçlarını ödemeye çalışıyor. Bunun yanında da her sektörde pastadan pay almak isteyenler de çoğaldı bu da işleri etkileyen bir diğer unsur.”

Oben Dorman; “23 maaş verseler olmaz”

“Piyasanın hali ortada, ölü bir piyasada biz esnaflarda iş yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar artık kıyafete para harcamıyor, borcunu harcını ancak ödeyip karnını doyuruyor. Bırakın 13’üncü maaş, 23 maaş verseler ne piyasa hareketlenir, ne de esnafın yüzü güler.”

Zeki Arkoy; “İnsanlar ancak borçlarını ödüyor”

“Bize artık yerli halk uğramıyor. Yani bu da 13’üncü maaşların esnafa yansımadığı anlamına geliyor. 13’üncü maaşlar ödeneli 2 gün oldu ben ise 2 günde sadece indirimden bir çocuk ayakkabısı sattım. Satışların düşmesinin bir diğer sebebi ise ekonominin kötüye gidişi, insanlar kredi kartı borçlarını ve kredi borçlarını ancak ödüyor, böyle olunca da insanların giyime, kuşama parası kalmıyor.”

Caner Doğaşaner; “Bir şey değişmedi”

“13’üncü maaşların ödenmesi ile bizim işlerde bir değişiklik olmadı, her gün nasılsa yine öyle devam ediyor. Kaldı ki ben insanların 13’üncü maaşları çok önceden yediklerini düşünüyorum. Diğer taraftan ekonominin kötüye gidişi, dövizin yükselişi, vatandaşın borçları derken de alım gücü düşmüştür. Yani milletin cebinde zaten para olsa etini alır, mangalını yapar, kebabını da yerdi.”

Derya Alp; “Çarşıya hareketlilik geldi”

“13’üncü maaşların ödenmesiyle metropol çarşısına bir hareketlilik geldi. Çok küçük bir ödeme bile çarşıya artı olarak dönmektedir ki 13’üncü maaşların seçim var diye ilk kez erken ödenmesi de esnaf için de vatandaşlar için de iyi oldu. Bunun yanında ülkede kötüye giden bir ekonomi olduğu, dövizin ciddi oranda yükseldiği ve TL’nin değer kaybettiğini, buna bağlı olarak da alım gücünün düşmesi de gözle görünen bir gerçek ama bir büyümenin de olduğu ortada. Bu büyümede de ülkemizde her yıl artan öğrenci sayısının da etkisi var. Kısacası biz memnunuz.”

Koray Kul; “Yoğunluk yaşıyoruz”

“Erken ödenen 13’üncü maaşlar bize de yansıdı, ödemenin etkisi ile yoğunluk yaşıyoruz, vatandaş şimdiden yeni yıla hazırlanmaya başladı bile. Bunun yanında geçmiş yıllarla kıyasladığımızda ekonomik nedenler dolayısıyla alım gücünün düşmesiyle ve dövizinde yükselmesi ile azda olsa bir düşüş var ama yine de yoğunluktan memnunuz.”