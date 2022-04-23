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23 Nisan coşkusu yarım kaldı

23 Nisan İlkokulu'nda bugün yapılacak kutlamalar, çocukların törende giyeceği kıyafetlerin yetiştirilemediği gerekçesiyle ertelendi.

23 Nisan 2022 Cumartesi 15:15
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23 Nisan coşkusu yarım kaldı

23 Nisan İlkokulu'nda bugün yapılacak kutlamalar, çocukların törende giyeceği kıyafetlerin yetiştirilemediği gerekçesiyle ertelendi. Erteleme dün gece velilere mesajla bildirildi, Girne 23 Nisan İlkokulu öğrencisi çocukların 23 Nisan sevinci yarım kaldı.

Okul yönetiminden paylaşılan mesaj söyle:

Günaydın Değerli Velilerim,

Günlerdir hep birlikte verilen uğraşlar, yaşanan yorgunluklar, haliyle gerginlikler üzerine akşam geç saatlere kadar dikiş atölyesinde verilen mücadele rağmen kıyafetlerin teslim edilmemesi dahası kimlere verilip kimlere verilmediğinin net olarak bilinmemesi bizi bu erteleme kararına mecbur bırakmıştır ve çok üzülerek söylemeliyiz ki gününde 23 Nisan Törenimizi yapamamış olmak hepimizi son derece mahcup etmiştir. Firma gecenin sonunda sorumluluğunun tamamen kendilerine ait olduğunu (gümrükte yapılan grev, elektrik kesintileri vs.  ) söylemiş o kapasitesinin üzerinde sipariş aldıkları için yetiştiremediklerini kabul etmişlerdir.

Akşam geç saatlere kadar atölyede toplantı ve oradan okul idaresi olarak yapılan toplantıda önce gereken temaslar yapılarak ertelemeye gidilmiş, sonra da hızlıca ne yapılabileceği konuşulmuş ve planlamaya çalışılmıştır.

BU BAĞLAMDA;

*Bugün ve yarın hafta sonu boyunca tüm kıyafetlerin tamamlanabilmesi için sizlerden ricam;

İvedilikle

➡️Öğrencilerin hangilerinin kıyafetleri tamamlanmamışsa bana beden ve ürün olarak bildirmeniz ;

➡️Kıyafetini alıp denemeyen çocuklarımız varsa mutlaka denemelerini  rica ediyorum.

➡️Dün atölyede yaşanan izdihamın bir daha yaşanmaması ve üretimin hızlıca yapılabilmesi için atölyeye hiçbir velimizin gitmemesini özellikle rica ediyorum.

Firmadan tamamlanan tüm kıyafetleri biz teslim alarak  çocuklarımıza okulda dağıtımını yapacağız ve olmayanları da çocuklarımızdan alarak firmaya teslim  edeceğiz.

Son olarak çocuklarımıza sakın üzülmemelerini, önümüzdeki hafta töreni en güzel şekilde  yaparak  kutlayacağımızı söyleyin lütfen. Teşekkürler...

Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Bayram23 Nisan İlkokulu
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