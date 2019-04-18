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23 Nisan Etkinliklerinde Makam Koltukları Çocukların Oldu

18 Nisan 2019 Perşembe 12:50
23 Nisan Etkinliklerinde Makam Koltukları Çocukların Oldu
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda öğrenim gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Bakanlar Kurulu’nu ziyaret etti.
Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısına katılan çocuklar, temsili olarak Başbakan ve bakanların koltuklarına oturdu.
KÜÇÜK BAŞBAKAN GAZİ YUCA
Başbakan Tufan Erhürman koltuğunu temsili olarak Gazimağusa Polat Paşa İlkokulu’ndan Gazi Yuca'ya devretti.
ÇOCUK KABİNE

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23 Nisan dolayısıyla çocuklardan oluşan Bakanlar Kurulu’nda şu isimler yer aldı:
"9 Eylül İlkokulu’ndan Şimal Türküzçinal Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı; Şehit Hasan Cafer İlkokulu’ndan Elvan Peral Yanıker İçişleri Bakanı; Karaoğlanoğlu İlkokulu’ndan Tuna Aksu Çalışma ve Güvenlik Bakanı; Kurtuluş İlkokulu’ndan Helin Zaim Ekonomi ve Enerji Bakanı; Alasya İlkokulu’ndan Yusuf Konuker Turizm ve Çevre Bakanı; Yakın Doğu İlkokulu’ndan Arhan Mehmet Kavuklu Maliye Bakanı; Karakol İlkokulu’ndan Nilgün Sevim Çekim Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı; 23 Nisan İlkokulu’ndan Çisil Cümbezli Milli Eğitim ve Kültür Bakanı; Lefke İlkokulu’ndan Melek Ertarkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı; Şehit Yalçın İlkokulu’ndan Cansu Kaya Sağlık Bakanı."
“EV VE ARAÇ SATIŞLARI DÖVİZLE DEĞİL TL’YLE”
Başbakan Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu toplantısının açılışı için sözü Gazi Yuca'ya verdi.
Temsili Bakanlar Kurulu toplantısında çocuk bakanlar, "ülkede daha çok dövizle yapılan ev ve araç satışlarının TL ile yapılması, tarımda gıda üretiminde kimyasal kullanılmaması, çevreye önem verilmesi, turizme önem verilmesi, ülkeye yatırımların önünün açılması, eğitime ve çocuk sağlığına önem verilmesi, trafikte gerekli düzenlemelerin yapılması, trafik kazalarının önüne geçilmesi, internet, elektrik altyapısının geliştirilmesi, yeni hastane yapılması, yenilenebilir enerji, gençlere iş imkanı, özel sektörde çalışanlara gereken önem verilmesi" gidi konuları görüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Bayramı Etkinlikleri
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