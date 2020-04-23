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23 Nisan'ın 100'üncü yılında ilk bebek Gazimağusa'dan

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl 100. Yılı kutlanırken Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde  100. yılın ilk bebeği de dünyaya gözlerini açtı. 

23 Nisan 2020 Perşembe 20:39
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23 Nisan'ın 100'üncü yılında ilk bebek Gazimağusa'dan

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl 100. Yılı kutlanırken Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde  100. yılın ilk bebeği de dünyaya gözlerini açtı. 

Anne  Dilek Erik  tarafından nur topu gibi erkek bebek dünyaya  gözlerini açarken, Kadın Doğum uzmanı Dr. Şerife Göksü tarafından başarılı bir doğum ile dünyaya gözlerini açan erkek bebeğe ise  Devran ismi verildi.

Son Güncelleme: 23.04.2020 20:49
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan
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