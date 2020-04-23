23 Nisan'ın 100'üncü yılında ilk bebek Gazimağusa'dan

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl 100. Yılı kutlanırken Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde 100. yılın ilk bebeği de dünyaya gözlerini açtı.



Anne Dilek Erik tarafından nur topu gibi erkek bebek dünyaya gözlerini açarken, Kadın Doğum uzmanı Dr. Şerife Göksü tarafından başarılı bir doğum ile dünyaya gözlerini açan erkek bebeğe ise Devran ismi verildi.