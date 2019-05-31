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‘23 Nisan ve Atatürk’ konulu resim yarışmasının ödülleri verildi

31 Mayıs 2019 Cuma 14:04
‘23 Nisan ve Atatürk’ konulu resim yarışmasının ödülleri verildi
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Posta Dairesi Müdürlüğü ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın ilkokul 5. Sınıflara yönelik ortaklaşa düzenlediği “23 Nisan ve Atatürk” konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda yer alan ödül takdim törenine Bakan Tolga Atakan da katılarak çocuklara hem ödüllerini verdi, hem de önümüzdeki dönemde yapmayı planladıklarını anlattı.

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Atakan, “Geleneksel hale getirmek istediğimiz posta bilincini, her ne kadar kaybolmaya yüz tutsa da, tekrardan hatırlatmak için çabaladığımız bir pul yarışması düzenledik, 23 Nisan temalı. Bugün bu yarışmada dereceye giren sevgili kardeşlerimize ödüllerini takdim edeceğiz.Yakın gelecekte farklı aktiviteler de planlıyoruz. Özellikle mektup yazmayı özendirme tekrardan bu eski alışkanlıkları hatırlatma noktasında. Bu yönde emek koyan çocuklarımıza ve bugün dereceye giren çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının daim olmasını istiyoruz” dedi.

Bakanın konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
“23 Nisan ve Atatürk” temalı yarışmada Şht. Hasan Cafer İlkokulundan Azbiye Yaman’ın eseri birinciliğe, Polatpaşa İlkokulundan Arzum Özboltaşlı’nın eseri ikinciliğe, Polatpaşa İlkokulundan Parmis Kamacı’nın eseri üçüncülüğe ve Gelibolu İlkokulundan Sena Şafak’ın eseri ise mansiyon ödülüne layık görüldü. İlk üç dereceye giren eserler pul olarak bastırılırken, dereceye girenlere sırasıyla 750TL, 500TL ve 250TL’lik para ödülü verildi. Mansiyon ödülü alan resim ise İlk Gün Zarfı olarak bastırıldı.

Öte yandan “23 Nisan ve Atatürk” konulu pul serisi bugün tedavüle çıktı.
(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
‘23 Nisan
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