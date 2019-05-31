‘23 Nisan ve Atatürk’ konulu resim yarışmasının ödülleri verildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Posta Dairesi Müdürlüğü ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın ilkokul 5. Sınıflara yönelik ortaklaşa düzenlediği “23 Nisan ve Atatürk” konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda yer alan ödül takdim törenine Bakan Tolga Atakan da katılarak çocuklara hem ödüllerini verdi, hem de önümüzdeki dönemde yapmayı planladıklarını anlattı.
Bakanın konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
“23 Nisan ve Atatürk” temalı yarışmada Şht. Hasan Cafer İlkokulundan Azbiye Yaman’ın eseri birinciliğe, Polatpaşa İlkokulundan Arzum Özboltaşlı’nın eseri ikinciliğe, Polatpaşa İlkokulundan Parmis Kamacı’nın eseri üçüncülüğe ve Gelibolu İlkokulundan Sena Şafak’ın eseri ise mansiyon ödülüne layık görüldü. İlk üç dereceye giren eserler pul olarak bastırılırken, dereceye girenlere sırasıyla 750TL, 500TL ve 250TL’lik para ödülü verildi. Mansiyon ödülü alan resim ise İlk Gün Zarfı olarak bastırıldı.
Öte yandan “23 Nisan ve Atatürk” konulu pul serisi bugün tedavüle çıktı.
(BRT/MAIL)