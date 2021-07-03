Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
23 sabıkası ve askıda 5 davası daha var
23 sabıkası ve askıda 5...
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar...
Kadın Sığınma evinin damına çıktı
Kadın Sığınma evinin damına çıktı

23 sabıkası ve askıda 5 davası daha var

Güney Kıbrıs’tan gümrüksüz araç getiren B.G ile araca başka plaka takan H.Ş ile C.Ş dün mahkemeye çıkarıldı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:10
536 Okunma
23 sabıkası ve askıda 5 davası daha var

Güney Kıbrıs’tan gümrüksüz araç getiren B.G ile araca başka plaka takan H.Ş ile C.Ş dün mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Karakolu’nda görevli polis memuru, Muhammet Ercan, zanlı B.G'nin  25 Haziran tarihinde güney Kıbrıs’tan gümrük işlemi yaptırmadan araç getirdiğini söyledi.

Polis, zanlının aracı hurda niyetine H.Ş'ye 4 bin 500 liraya sattığını ifade etti.

Polis, zanlı C.Ş'nin söz konusu araçla 27 Haziran tarihinde Dikmen’de dikkatsiz sürüş yaparken tespit edildiğini ifade etti.

Yapılan işlem sırasında C.Ş'nin kullandığı EU990 plakalı aracın gerçekte güneyden gümrüksüz olarak getirilen HXT712 plakalı araç olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Polis, yapılan soruşturmada H.Ş ile C.Ş kardeşlerin söz konusu araca HU990 plakasını yerleştirdiklerini belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini, B.G'nin bir sabıkası, H.Ş'nin 2 sabıkası C.Ş'nin ise 23 sabıkası, askıda 5 davası olduğunu ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, B.G VE C.Ş'nin 5’er bin TL nakit teminat yatırması, her biri için bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması,H.Ş'nin ise 3 bin TL nakit teminat yatırması bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner: Bu haftadan itibaren her isteyen aşı olabilecek, randevu sistemi kaldırıldı
Saner: Bu haftadan itibaren her isteyen aşı olabilecek, randevu sistemi kaldırıldı
Kapanma olacak mı?
Kapanma olacak mı?
Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Albüm ve Nota Kitabı Tanıtımı Gerçekleştirildi
Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Albüm ve Nota Kitabı Tanıtımı Gerçekleştirildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim