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23 sürücüye alkolden işlem yapıldı, 39 araç trafikten men edildi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 20:00-01:00 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

08 Ekim 2022 Cumartesi 11:30
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23 sürücüye alkolden işlem yapıldı, 39 araç trafikten men edildi



Lefkoşa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kahvehaneler, gece kulüpleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 18 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 800 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere, çeşitli suçlardan dolayı toplam 311 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Çeşitli suçlardan dolayı 27 araç trafikten men edilmiş ve 1 sürücü ise tutuklandı.

Ayrıca, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele İlçelerinde, polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında; toplam 965 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere, çeşitli suçlardan dolayı toplam 232 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Çeşitli suçlardan dolayı 12 araç trafikten men edilip ve 2 sürücü ise tutuklandı.

Girne’de; kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

 

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