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23' ü yerel 27 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 66 kişi taburcu edildi"

07 Mayıs 2021 Cuma 18:55
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23' ü yerel 27 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8836 olup, 23'ü yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış 66 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 1 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 23  kişi ise yerel vakadır. 

11 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 8 kişi Girne, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Ortaköy-2 / Hamitköy-1/ Gönyeli-3 / Metehan-2/ K.Kaymaklı-1 / Yenikent-2 

Girne 

Girne Merkez-3 / Beylerbeyi-1/ Edremit köyü-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-1/ Boğaz-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1 / Tuzla-1 

İskele 

Ağıllar Köyü-1 

Güzelyurt 
Güzelyurt Merkez-1 


7 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8836 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 

Yerel Vaka Sayısı: 23 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 66  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.042.705 

Toplam Vaka Sayısı: 6608 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6035 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 540 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 471 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
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