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23'ü yerel 30 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 10.179  test yapıldı, 23'ü yerel 30 pozitif vakaya rastlandı, 39 kişi taburcu edildi"

17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:05
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23'ü yerel 30 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.179 olup, 23'ü yerel 30 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 23  kişi ise yerel vakadır. 

8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Taşkınköy-2/ Marmara-2 / K.Kaymaklı-1 / Yenikent-1/ Metehan-1/ Alayköy-1 


Girne 

Girne Merkez- 1/ Alsancak-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -2 / Baykal-3 / Çanakkale-4 / Yeniboğaziçi-1 

İskele 

Mehmetçik-3 

17 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.179 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 23 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.113. 926  

Toplam Vaka Sayısı: 6932 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6503 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 396 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 354 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 17 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
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