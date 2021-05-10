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23'ü yerel 34 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 9186 test yapıldı, 23'ü yerel 34 pozitif vakaya rastlandı, 46 kişi taburcu edildi"

10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:55
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23'ü yerel 34 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9186 olup, 23'ü yerel 34 pozitif vakaya rastlanmış 46 kişi taburcu edilmiştir. 

11 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 23  kişi ise yerel vakadır. 

16 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1 /Hamitköy-2 / K.Kaymaklı-4 / Ortaköy-1/ Haspolat-1/ Alayköy-2 / Sanayi Bölgesi-1/  Gönyeli-4 

Girne 

Girne Boğaz-1 / Zeytinlik-1/ Çamlıbel-1 

Gazimağusa 

Geçitkale-1 / Maraş-1 

İskele 

Makenzi Caddesi-2 


10 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9186  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11 

Yerel Vaka Sayısı: 23  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 46 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.067.227 

Toplam Vaka Sayısı: 6717 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6167 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 517   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 450 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
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