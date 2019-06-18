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23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali bu akşam başlıyor

18 Haziran 2019 Salı 09:19
23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali bu akşam başlıyor

23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali bu akşam başlıyor..

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen Festivalin açılışında bu akşam Türkiye’nin pop sanatçılarından Aleyna Tilki’nin konseri var.

Konser, Namık Kemal Meydanı’nda saat 21.00’de başlayacak.Festival 5 Temmuz akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Athena konseriyle sona erecek.

Biletler Gazimağusa Belediyesi’nden, tüm Deniz Plaza mağazalarından ve etkinlik girişinden temin edile
iliyor.Daha fazla bilgi için Gazimağusa Belediyesinin 0392 630 0 500 numaralı telefonu aranabilir.(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Mağusa Kültür Sanat
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