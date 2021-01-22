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23 yaşındaki Emrullah Baran hayatını kaybetti

Girne'de yaşanan feci kazada Emrullah Baran hayatını kaybetti.

22 Ocak 2021 Cuma 19:50
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23 yaşındaki Emrullah Baran hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada bugün saat 18.30 sıralarında, Girne'de Mete Adanır Caddesi üzerinde, 40 yaşındaki Ayhan Kol, yönetimindeki RZ 793 plakalı aracı ile Karacoğlanoğlu istikametinden Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sulu çember yakınlarına geldigi zaman o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçmeye çalışan 23 yaşındaki Emrullah Baran'a çarptı.

Kaza sonucu 23 yaşındaki Emrullah Baran yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü tutuklandı.

Polisin konuya ilişkin soruşturması sürüyor.

Son Güncelleme: 22.01.2021 23:38
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