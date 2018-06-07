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24 bin öğrenci karnesini aldı

Ortaöğretimde karne günü. 24 bine yakın öğrencinin yaz tatili bugün başladı...

07 Haziran 2018 Perşembe 11:16
24 bin öğrenci karnesini aldı

Orta dereceli okullarda karneler dağıtıldı, yaz tatili başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi bünyesindeki ortaokul ve liselerde öğrenim gören 24 bine yakın öğrenci, bugün karne aldı.

Ortaöğretimdeki öğrencilerin 3 aylık yaz tatili, karnelerin alınmasıyla başlarken, ortaokullardan 3 bin 663, liselerden 2 bin 905 mezun verileceği de açıklandı. Meslek liselerinden mezun olacakların sayısı ise 731.

Bütünleme sınavları yarın başlayacak ve 13 Hazirana kadar sürecek. Ortaöğretim kayıtları 26-29 Haziran ile 3-7 Eylül tarihleri arasında olacak.

İlköğretimde öğrenim gören 20 bin civarındaki öğrenci ise 13 Haziran Çarşamba günü karne alacak.

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