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24 BM Barış Gücü personelinde koronavirüs bulgusu

Kıbrıs’ta görevli 24 Birleşmiş Milletler Barış Gücü personelinin koronavirüs bulgusu taşıdığı bildirildi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 16:31
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24 BM Barış Gücü personelinde koronavirüs bulgusu

Cyprus Mail'de yer alan habere göre, Kıbrıs’ta görevli 24 Birleşmiş Milletler Barış Gücü personelinin Koronavirüs bulgusu taşıdığı bildirildi. Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü, salgının başlangıcından günümüze 33 kişinin hastalığa yakalandığını, dokuz kişinin tamamen iyileştiğini kaydetti.

Açıklamada tüm Koronavirüs önlem ve talimatlarının yürürlükte olduğu ifade edilirken, sivil personelin yarısından fazlasının evlerinden çalıştığı paylaşıldı. Adaya görevlendirilen personelin gelişlerinden 14 gün önce kendi memleketlerinde, Kıbrıs’a geldikten sonra ise ilave 14 gün daha karantina alındıkları bildirildi.

Sıkı tedbirlere rağmen, 2 sivil, 4 BM polisi ve 18 BM asker, toplam 24 personelde koromavirüs bulgusuna rastlandığı aktarıldı. Kıbrıs’ta Mart ayında görülen ilk vakanın ardından toplam 33 BM çalışanında Koronavirüs bulgusu görüldüğü, 9 kişinin tamamen iyileştiği bilgisi verildi.

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