24 Ekim'de Ukrayna Kültür Festivali düzenleniyor!

24 Ekim Pazar günü Kaplıca'da Ukrayna Kültür Festivali düzenleniyor.

Festivalde toplanan tüm para, Ukrayna'daki çocuklar için oluşturulan yardım fonuna aktarılacak.

Festivalde:

Müzik programı:

•Yerli vokalist ve muzisyenlerin konserleri.

•Ukraynalı modern Dans grupları.

Çocuklar için program:

•Yaratıcı ve mutfakta ustalık sınıfları

•Sabun köpüğü gösterisi

• Asfalt üzerinde pastel boya ile ortak çizim •Oyunlar ve animasyon

•çocuk boyama

Paskalya kekleri ve yumurtaları.

Geleneksel ürünlerden oluşan kermes.

Ukrayna mutfağının çeşitli yemekleri.

Sürpriz çekilişler ve hediyeler.

Ve bir çok heyecan verici eğlenceler yer alacak.