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24. HÜKÜMET GÖREVE BAŞLADI

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ortaklığında kurulan üçlü koalisyon, KKTC’nin 24’üncü hükümeti olarak göreve başladı. Bakanlıklarda devir teslim törenlerinin tamamı dün yapıldı.

11 Aralık 2020 Cuma 08:30
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24. HÜKÜMET GÖREVE BAŞLADI

HÜKÜMET PROGRAMI PAZARTESİ SUNULACAK

UBP Genel Başkan Vekili, Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner’in başbakanlığında kurulan hükümetin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulup onaylanmasının ardından Bakanlar Kurulu listesi dün Cumhuriyet Meclisi’nde okundu. Hükümet programı ise önümüzdeki pazartesi Meclis'e sunulacak ve güven oylaması süreci başlamış olacak. Başbakan Ersan Saner, yeni göreviyle KKTC’nin 14’üncü Başbakanı sıfatını kazandı.

ÜÇLÜ KOALİSYONUN 25 VEKİLİ VAR

Dün Meclis’e sunulan kabinede UBP, Başbakanlık yanında 7 bakanlık, DP 2 bakanlık, YDP de bir bakanlıkla temsil ediliyor. Üçlü koalisyonun Meclis’teki toplam sandalye sayısı ise 25. Cumhuriyet Meclisi’nde şu anda UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 2 milletvekili bulunuyor. HP’den 7 Aralık’ta istifa eden 3 milletvekili ise Meclis’teki bağımsızları oluşturuyor.

BAKANLIKLAR DEVREDİLDİ

Bakanlar Kurulu listesinin mecliste okunmasının ardından dün bakanlıklarda devir teslim törenleri gerçekleşti. Devir teslim törenlerinde görevi devreden bakanlar, yeni bakanlara bakanlıklarla ilgili bilgi verirken, devir teslim törenlerinde duygusal anlar yaşandı. Bazı eski bakanlar sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak hem görev süreleri boyunca gerçekleştirdikleri icraatları paylaştı hem de yeni bakanlara tavsiyelerde bulundu. Kabinede bir önceki hükümette yer alan bakanların yeri değişti. Tüm bakanlıklara farklı isimler atanırken, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bakanlık konumu değiştirilmedi. (Bahar SANCAR)

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