Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

24 kişi sokağa çıkma yasağını ihmal etti

22 Kişi sokağa maske takmadan çıktı 1 iş yeri yasağa rağmen çalıştı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:14
343 Okunma
24 kişi sokağa çıkma yasağını ihmal etti

Polis, gece sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24, sokakta maske takmayan 22 ve Bakanlar Kurulu’nca açılması henüz uygun görülmeyen iş yerini açan 1 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, denetimlerde 24 kişinin gece saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 22 kişinin yasağa rağmen sokağa çıkarken maske takmadığını, Bakanlar Kurulu tarafından açılması henüz uygun görülmeyen 1 iş yerinin de açık bulundurulduğu tespit edildi. 
Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma sürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
. 2020-05-06 12:22:41

İhlal olmasın o?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mağusada Çalışan 2020-05-06 13:08:48

Biraz da Mağusa'ya denetim yapsanız keşke, sokaklar maskesiz insan dolu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Yasadışı giriş
Yasadışı giriş
Ercan Havaalanı'na uçak indi
Ercan Havaalanı'na uçak indi
THY'den Normalleşmede İlk Adım
THY'den Normalleşmede İlk Adım
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim