24 kişi sokağa çıkma yasağını ihmal etti

Polis, gece sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24, sokakta maske takmayan 22 ve Bakanlar Kurulu’nca açılması henüz uygun görülmeyen iş yerini açan 1 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, denetimlerde 24 kişinin gece saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 22 kişinin yasağa rağmen sokağa çıkarken maske takmadığını, Bakanlar Kurulu tarafından açılması henüz uygun görülmeyen 1 iş yerinin de açık bulundurulduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma sürüyor.