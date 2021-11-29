Künye
Kıbrıs 19
kapalı
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet...
Eve gelen seramik ustası genç kadını taciz etti
Eve gelen seramik ustası genç...
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar!
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel...
banner107

24 kişilik yoğun bakım doldu!

Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi tamamen doldu.

29 Kasım 2021 Pazartesi 21:10
339 Okunma
24 kişilik yoğun bakım doldu!
banner108

Başhekim ve doktorların özverileri ile 24 yatağa çıkarılan yoğun bakım servisi bugün gelen yeni hastalar ile kapasitesini doldurdu.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre şu sırlarda Acil Durum Hastanesi’nde ciddi bir telaş var.

Yeni hastalar yoğun bakıma alınamıyor…

Sağlık Bakanlığı’nın bugün açıkladığı verilere göre Acil Durum Hastanesi’nde 85 hasta tedavi görüyor. Acil Durum Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde ise 24 hasta tedavi görüyor. Haber Kıbrıs’ın ulaştığı bilgilere göre yoğun bakım servisindeki hasta sayısı artarken yeni hastaların da yoğun bakıma girmesi gerekiyor.

Yeni yoğun bakım hazır hemşire yok!

Acil Durum Hastanesi’nin yoğun bakım servisinin dolmasına karşın yeni bir yoğun bakım servisi oluşturuldu ancak yeni yoğun bakım için hemşire yok. Yeni yoğun bakımın hizmete alınabilmesi için 12 yeni hemşireye ihtiyaç var.

Haber Kıbrıs yaşanan bu problemi sabah saatlerinde duyurmuştu ancak Sağlık Bakanlığı yetkilileri herhangi bir önlem almadı.

Elde edilen bilgilere göre halen daha Acil Durum Hastanesi’nde görevli hemşireler pasif görevlere aktarılıyor.

KAYNAK: HABER KIBRIS

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birinci: “Bulaşı engellemek için gerekli tedbirler bir an önce alınmalı”
Birinci: “Bulaşı engellemek için gerekli tedbirler bir an önce alınmalı”
Güney Kıbrıs’ta 586 yeni vaka saptandı
Güney Kıbrıs’ta 586 yeni vaka saptandı
Gönyeli'de eğitim uzaktan devam edecek
Gönyeli'de eğitim uzaktan devam edecek
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim