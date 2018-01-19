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24 saatte metrekareye 39 kilo yağış!

 Meteoroloji Dairesi dün ve bu sabah arasındaki 24 saatte en çok yağışın 39 kg/m² ile Yeşilırmak’ta kaydedildiğini belirtti.

19 Ocak 2018 Cuma 12:37
24 saatte metrekareye 39 kilo yağış!
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 Meteoroloji Dairesi dün ve bu sabah arasındaki 24 saatte en çok yağışın 39 kg/m² ile Yeşilırmak’ta kaydedildiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilırmak’ı, 34 kg/m² ile Kalkanlı ve 29 kg/m² ile Gemikonağı takip etti.

Selvilitepe ve Zafer Burnu’nda 25 kg/m² yağış tespit edildi.

Kaydedilen diğer yağış miktarları şöyle:

“Alsancak 24 kg/m²,  Kozanköy 23 kg/m²,  Güzelyurt, Yakın Doğu Üniversitesi, Taşkent, Zümrütköy 21 kg/m², Boğaz, Çamlıbel, Gaziveren   18 kg/m², Lefke 17 kg/m², Beylerbeyi, Girne 16 kg/m², Kantara, Alayköy  15 kg/m²”

Diğer yağışlar 14 kg’ın altında oldu.

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Son Güncelleme: 19.01.2018 13:45
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