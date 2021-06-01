24' ü yerel 25 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8500 olup, 24'ü yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış 33 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 24 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Meriç-1/ Alayköy-1/ K.kaymaklı-2/ Gönyeli-3 / Metehan-9

Girne

Girne Merkez-2 / Ozanköy-1/ Zeytinlik-1/ Karakum-1

Gazimağusa

Ulukışla-1/ Sakarya-1

Lefke

Lefke Merkez-1

1 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8500

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 24

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.228. 110

Toplam Vaka Sayısı: 7345

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6998

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 314

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 268

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 17

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2