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24' ü yerel 25 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 8500 test yapıldı, 24' ü yerel 25 pozitif vakaya rastlandı, 33 kişi taburcu edildi"

01 Haziran 2021 Salı 18:53
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24' ü yerel 25 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8500 olup, 24'ü yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış 33 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 24  kişi ise yerel vakadır. 

16 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Meriç-1/ Alayköy-1/ K.kaymaklı-2/ Gönyeli-3 / Metehan-9 

Girne 

Girne Merkez-2 / Ozanköy-1/ Zeytinlik-1/ Karakum-1 

Gazimağusa 

Ulukışla-1/ Sakarya-1 

Lefke 

Lefke Merkez-1 

1 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8500  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 

Yerel Vaka Sayısı: 24  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.228. 110 

Toplam Vaka Sayısı: 7345 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6998 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 314  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 268 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 17 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Anahtar Kelimeler:
KKTC
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