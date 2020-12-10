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24'üncü hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleşiyor

KKTC'nin 24'üncü hükümetinin Bakanlar Kurulu ilk kez toplandı.

10 Aralık 2020 Perşembe 17:45
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24'üncü hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleşiyor

Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersan Saner başkanlığında ilk toplantısını yapıyor.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ilk toplantısı saat 17.30’da başladı.

Başbakanlık Bakanlar Kurulu toplantı salonunda yer alan toplantının gündeminde hükümet programı hazırlıkları var.

Toplantı öncesinde basına açıklama yapılmadı, sadece görüntü alma imkanı verildi.

Üç ortaklı yeni koalisyon hükümeti dün Cumhurbaşkanı’nca onaylanmasının ardından bugün Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmuştu. Hükümet programının pazartesi günü Meclis’e sunulacağı açıklanmıştı.

Son Güncelleme: 10.12.2020 19:09
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