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24 VE 25 ŞUBAT TARİHLERİNDE AV YAPILACAK

KKTC Avcılık Federasyonu'nun, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 24 ve 25 Şubat 2021 tarihlerinde av yapılabileceği duyuruldu.

22 Şubat 2021 Pazartesi 20:13
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24 VE 25 ŞUBAT TARİHLERİNDE AV YAPILACAK

KKTC Avcılık Federasyonu'nun, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 24 ve 25 Şubat 2021 tarihlerinde av yapılabileceği duyuruldu.

KKTC AVCILIK FEDERASYONU TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

24 VE 25 ŞUBAT 2021 TARİHLERİNDE AVIMIZLA BULUŞUYORUZ!!!

Değerli avcılık camiası Bakanlar Kurulunun bugün almış olduğu karar doğrultusunda, 1. İnce Av tarihlerinin düzenlendiği "Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü" nde yapılan değişiklikle 24 ve 25 Şubat 2021 tarihlerinde ( Çarşamba ve Perşembe günleri) tüm ilçelerde ikamet eden avcılarımız sıkıntı yaşamadan av bölgelerine gidilebileceklerdir. Bilindiği üzere 24.02.2021 tarihi daha önceden tüzükle avlanma günü olarak belirlenmişti. Sokağa çıkma yasağı olan 28.02.2021 tarihindeki Pazar günün yerine Tüzüğe 25.02.2021 tarihi eklenmiştir. Yarın sabah saat 09.00'da İçişleri Bakanlığı nezdinde yapılacak olan görüşmede herhangi yeni bir bilgilendirme yapılması gerektiği takdirde siz değerli camiamızla paylaşılacaktır.

Bu sıkışık süreçte olabilecek en iyi şekilde bizlere yardımcı olan ve daha fazla gün kaybı yaşmamamız adına taleplerimizin giderilmesi için yakın ilgi gösteren Başbakanımız sayın Ersan Saner, İçişleri Bakanımız sayın Kutlu Evren, Başbakanlık Müsteşarı sayın Hüseyin Amcaoğlu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı sayın Emre Hacı ve tüm hükümet yetkililerine teşekkürü borç biliriz.

Avlanmak için av bölgelerine gidecek olan avcılarımızın, pandemi şartlarını göz önünde bulundurarak tüm kurallara uymak konusunda hassasiyet göstermelerini ve uymayanları uyarmalarını rica ederiz. Daha sağlıklı günlerde avlanabilmek dileklerimizle.

KKTC AVCILIK FEDERASYONU

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