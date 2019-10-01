24 yaşındaki Emine Eğer kayıp!

Lefkoşa’da Emine EĞER (K-24) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen daha geri dönmemiştir.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre ; 29.09.2019 tarihinde, 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Emine EĞER (K-24) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen daha geri dönmemiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Son Güncelleme: 01.10.2019 17:49
Ben yazan kisi huseyin eger kocasi olmaktayim paylastiginiz fotograf yanliskisiye ait gercek olan fotraflari polise verdik bunu duzeltirseniz sevinirim