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24 yaşındaki Emine Eğer kayıp!

Emine EĞER kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldi ve halen daha geri dönmedi

01 Ekim 2019 Salı 15:28
24 yaşındaki Emine Eğer kayıp!

Lefkoşa’da Emine EĞER (K-24) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen daha geri dönmemiştir.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre ; 29.09.2019 tarihinde, 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Emine EĞER (K-24) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen daha geri dönmemiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 01.10.2019 17:49
Anahtar Kelimeler:
Emine Eğer
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Huseyin eger 2019-10-01 17:24:39

Ben yazan kisi huseyin eger kocasi olmaktayim paylastiginiz fotograf yanliskisiye ait gercek olan fotraflari polise verdik bunu duzeltirseniz sevinirim

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