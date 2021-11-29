Künye
Kıbrıs 21
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet...
Eve gelen seramik ustası genç kadını taciz etti
Eve gelen seramik ustası genç...
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar!
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel...
banner107

241 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte toplam 26 bin 254 test yapıldı, 196'sı yerel, 241 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 265 kişi taburcu edildi. 

29 Kasım 2021 Pazartesi 18:31
0 Okunma
241 pozitif vakaya rastlandı
banner108

Son 24 saatte toplam 26 bin 254 test yapıldı, 196'sı yerel, 241 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 265 kişi taburcu edildi. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 44 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 196 kişi ise yerel vakadır. 

89 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

29  Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.254  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 241    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 44 

Yerel Vaka Sayısı: 196      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 265 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.097.822 

Toplam Vaka Sayısı: 28.593  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 25.360 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3134 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 85  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3026 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 101 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 9060 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 609  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 935 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7408 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 88.225

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 kişi 16 yaşındaki kıza tecavüz etmekle suçlanıyor
3 kişi 16 yaşındaki kıza tecavüz etmekle suçlanıyor
Süte 10 gün içinde 3. kez zam!
Süte 10 gün içinde 3. kez zam!
Bir haftada 50 trafik kazası!
Bir haftada 50 trafik kazası!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim