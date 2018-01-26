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25 gün boyunca, iş yerinden zimmetine para geçirdi

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde çalıştığı bet ofisinden üç bin 734 TL çalma suçlamasıyla yargılanan Ersan Cirit, aleyhindeki dava karara bağlandı

26 Ocak 2018 Cuma 10:16
25 gün boyunca, iş yerinden zimmetine para geçirdi
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Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre; Girne Ağır Ceza Mahkeme heyeti, kasiyer olarak çalıştığı bet ofisinden bahis kuponları üzerinde düzeltme yaparak sahtekârlıkla üç bin 734 TL parayı çalan Ersan Cirit’i 6 ay hapse mahkûm etti.

Cirit, Bbşkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in oluşturduğu heyet huzuruna çıktı.

Kasım ayından bu yana hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Cirit aleyhindeki davanın oy birliği ile aldığı kararı, Yargıç Temay Sağer okudu.

İşlenen suç yüz kızartıcı

Oy birliği ile alınan kararı okuyan Yargıç Temay, olayın olgularını anımsattı. Cirit’in itham olduğu davaları 18 Ocak tarihinde kabul ettiğini belirten Sağer, işlenen suçların ciddi hapislikleri olduğuna vurgu yaptı.

Cirit’in ekmek kazandığı bir yerde 25 gün süreyle planlı şekilde suçu işlediğini ifade eden Sağer, işverenini zarara sokan sanığın yüz kızartıcı bir suç işlediğini söyledi.

Sağer, oy birliği ile verilen kararda ERsan Cirit’i 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

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Son Güncelleme: 26.01.2018 10:20
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