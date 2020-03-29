25 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabahtan, akşam saat 18:00’e kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 24 kişinin sokağa çıkma yasağını, bir kişinin ise 14 gün süre ile karantinada kalması gerekirken kuralları ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar haklarında yasal işleme gidildi.