25 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabahtan, akşam saat 18:00’e kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 24 kişinin sokağa çıkma yasağını, bir kişinin ise 14 gün süre ile karantinada kalması gerekirken kuralları ihlal ettiği tespit edildi.
Bahse konu şahıslar haklarında yasal işleme gidildi.
Yahu 14 gun dayanamadinizmi be oturun evinizde iste.Olmezsiniz ya.
karantinaya uymayan O.Ç nun ismini versene..topluca geçelim bir üstünden
Yarın insanlar maaşlarını almak için bankalara,ATM'lere yığılırsa ne olacak? Büyük bir risk değilmidir bu? Vakit varken bu işin önlemini alınız be efendiler!!!
KKTC'nin birinci önceliği korona değil,Ersin Tatardan kurtulmak olmalıdır!!!
Aynen öyle..Kimsenin umurunda değil,halkı memleketi düşünen yok..Yalnızca bişey yaparmış gibi görünmek onlara yetiyor lanet olsun yüzlerine gözlerine...Tatar gibi bir beceriksizin eline kaldık Allah yardımcımız olsun...Beğen (2) Beğenmedim! (0)
Buradaki 25 kişi yalnızca işin SHOWu..Tatarova'nın olduğu gibi polisin da hayda hayda işi hikaye ve göstermelik..Yollarda sokaklarda polis diye bir unsur göremezsiniz,hepsi kendi keyfinde ve işin ciddiyetinin farkında değiller..Marketlerde kasadakilerin ağızları açık,çalışanların ağızları açık,markete girenlerin ağızları açık ve ellerini dezenfekte etmiyorlar..Özellikle Karaoğlanoğlu'ndaki Mami Malti markette bu kurallara hiç uyulmuyor,Karaoğlanoğlu Lemar deseniz ayni (burada dezenfektan pompası bile yok),keza Ugemar Market ayni...Afrikalılar devamlı surette ayaklarında çarıkla dışarıda ağızları açık geziyorlar,umurlarında bile değil..Bunları kim denetliyor? Eğer yasağı varsa neden bunlara ceza kesilmiyor?Buralarda da vakalara ilave olması mı bekleniyor anlaşılır gibi değil..