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25 parça tarihi eser buldular yakayı ele verdiler

Yasadışı kazı yaparak buldukları tarihi eserleri izinsiz tasarrufuna geçiren kişilere 10'ar bin TL'lik kefalet senedi imzalatıldı

04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:24
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25 parça tarihi eser buldular yakayı ele verdiler

Alevkayası’nda izinsiz olarak yaptıkları tarihi eser kazısında buldukları eserleri yetkili makamdan izinsiz olarak tasarruflarına geçiren zanlılar Sedat Çuhadar, Özcan Atılgan, Ömer Biçen, Lokman Baştaş, Murat İşkinat ve Erkan Aytaç dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 28 Nisan tarihinde Girne'de Alevkayası mevkiinde meydana gelen "Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu Ve İzinsiz Kazı Yapmak" meselesi ile ilgili olarak zanlılar Sedat Çuhadar, Özcan Atılgan, Ömer Biçen, Lokman Baştaş, Murat İşkinat ve Erkan Aytaç’ın methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 28 Nisan tarihinde saat 15.15 raddelerinde Girne'de Alevkayası mevkiinde zanlılar Sedat Çuhadar, Özcan Atılkan Ömer Biçen tasarruflarında bulundurdukları kazma ve küreklerle yetkili makamdan alınmış herhangi bir izinleri olmaksızın kazı yapıp, yapmış oldukları kazı neticesinde eski eser nitelikli toplamda 25 parçadan oluşan eski eser elde ettiklerini söyledi.

Polis zanlıların Girne Polis Müdürlüğü cürümleri önleme şubesi tarafından yapılan operasyon neticesinde suçüstü tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların tasarrufunda bulunan cep telefonlarında çeşitli yerler ile ilgili ve eski eserler ile ilgili olarak görüntülerin bulunduğunu ve zanlı Lokman Baştaş'ın kazı yapılan mevkide bulunduğunu ve kazı alanında çıkan 2 adet eski eser nitelikli parçayı tasarrufuna aldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlı Baştaş’ın 1 Mayıs tarihinde Çatalköy’deki ikametgâhında yapılan arama sonucunda tespit edilmiş olup konu eski eserlerin emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, tutuklanan zanlı Murat İşkinat’ın ise ikametgâhında herhangi bir kanunsuz bir şey bulunmadığını ancak birkaç keza diğer zanlılar ile kazı çalışmalarında çalıştığını tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlı Erkan Aytaç’ın ikametgâhında yapılan aramada da kanunsuz bir şey bulunmadığını ancak vermiş olduğu gönüllü ifadesinde Şubat ve Mart ayları içerisinde kazı çalışmalarının yapıldığı mevkilerde gözcülük görevi yaptığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, davalarında hazır olmalarının sağlanması için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Vedia Berkut Barkın, zanlıların 10’ar bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları ve yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 04.05.2020 12:15
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