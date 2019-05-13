Bu sabah Güngör – Haspolat anayolunda meydana gelen kazada 25 yaşındaki Burhan Gömüç ağır yaralandı. Takla atan araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Ahmet Akkoyuncu ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza nasıl oldu?

13.05.2019 tarihinde saat 10.00 sıralarında Güngör – Haspolat anayolu 6-7. Kilometreleri arasında Haspolat istikametine doğru seyreden Burhan GÖMÜÇ(E-25) yönetimindeki ES 696 plakalı Mersedes marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp 2 takla attıktan sonra anayol içerisinde tavanı üzerinde ters bir şekilde durmuştur.Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Burhan GÖMÜÇ kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınmıştır. ES 696 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet AKKOYUNCU(E-23) hafif şekilde yaralanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.