Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare
Fortnite 9. sezon başladı!
Fortnite 9. sezon başladı!
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ABD tarihinde bir ilk: Üç...

25 yaşındaki Burhan Gömüç ağır yaralandı

13 Mayıs 2019 Pazartesi 15:15
25 yaşındaki Burhan Gömüç ağır yaralandı
banner44

Bu sabah Güngör – Haspolat anayolunda meydana gelen kazada 25 yaşındaki Burhan Gömüç ağır yaralandı. Takla atan araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Ahmet Akkoyuncu ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

banner41
Kaza nasıl oldu?

13.05.2019 tarihinde saat 10.00 sıralarında Güngör – Haspolat anayolu 6-7. Kilometreleri arasında Haspolat istikametine doğru seyreden Burhan GÖMÜÇ(E-25) yönetimindeki ES 696 plakalı Mersedes marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp 2 takla attıktan sonra anayol içerisinde tavanı üzerinde ters bir şekilde durmuştur.Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Burhan GÖMÜÇ kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınmıştır. ES 696 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet AKKOYUNCU(E-23) hafif şekilde yaralanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Burhan Gömüç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İbrahim 2019-05-13 17:20:50

Benim devrem bu uzman çavuş hastanede hayatını kaybetmiştir beyin kanaması mide kanaması ve yüzünün yarısı gitmiş

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Gnçtrkcll, UKÜ 21. Bahar Şenlikleri’ndeydi
Gnçtrkcll, UKÜ 21. Bahar Şenlikleri’ndeydi
İkisi de hapis yatacak
İkisi de hapis yatacak
Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Şenlik Düzenledi
Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Şenlik Düzenledi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim