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256'sı yerel, 306 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 18.222 test yapıldı, 256'sı yerel, 306 ozitif vakaya rastlandı, 167 kişi taburcu edildi"

17 Kasım 2021 Çarşamba 18:40
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256'sı yerel, 306 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.222 olup, 256'sı yerel 306 pozitif vakaya rastlanmış, 167 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 49 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 256 kişi ise yerel vakadır. 

103 kişi Lefkoşa, 57 kişi Girne, 78 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 2 kişi Lefke  Bölgesi'ndendir. 

17 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.222 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 306 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 49 

Yerel Vaka Sayısı: 256 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 167 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.836.242 

Toplam Vaka Sayısı: 25.256  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.168 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1997 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1909  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2624 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 615    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 421 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6734  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 82.403

Son Güncelleme: 17.11.2021 19:50
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