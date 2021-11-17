256'sı yerel, 306 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.222 olup, 256'sı yerel 306 pozitif vakaya rastlanmış, 167 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 49 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 256 kişi ise yerel vakadır.
103 kişi Lefkoşa, 57 kişi Girne, 78 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
17 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.222
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 306
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 49
Yerel Vaka Sayısı: 256
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 167
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.836.242
Toplam Vaka Sayısı: 25.256
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.168
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1997
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1909
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2624
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 615
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 421
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6734
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 82.403