257 SANDIĞA GÖRE SONUÇLAR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) KKTC’de bugün yapılan ve 11 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde 257 sandığın kesin olmayan sonuçlarını açıkladı.

738 sandıktan 257’sinin sonucuna, 36 bin 903 oy kullanıldı, bunlardan 35 bin 587’si geçerli, 1316 oy geçersiz sayıldı.

Oy pusulasındaki sıraya göre adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: %34.00 - 12101

Tufan Erhürman: %21.52 - 7657

Erhan Arıklı: %5.26 - 1871

Fuat Çiner: %0.27 - 96

Arif Salih Kırdağ: %0.30 - 106

Ahmet Boran: %0.07 - 25

Mustafa Ulaş: %0.06 - 23

Alpan Uz: %0.12 - 43

Kudret Özersay: %5.58 - 1987

Mustafa Akıncı: %28.21 - 10038

Serdar Denktaş: %4.61 – 1640