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259 yıllık malikane deniz yoluyla taşındı

ABD'de deniz kıyısında oturmak isteyen adam, beğendiği evi zemininden söktürerek kendi arsasına taşıttı

29 Eylül 2019 Pazar 10:37
259 yıllık malikane deniz yoluyla taşındı

ABD Maryland’da Christian Neeley ormanlık alanda gördüğü 1760’da inşa edilmiş malikaneye aşık olmuştu. Fakat deniz kıyısında oturmak istiyordu. Önce aşık olduğu malikaneyi, sonra da deniz kıyısında bir arsayı satın aldı.

259 yıllık malikaneyi 80 kilometre uzaktaki arsasına taşımak için planlanma ve gerekli izinlerin alınması 2 yıl sürdü. Sonunda malikane zemininden sökülerek dev bir TIR'a yüklendi.

1 MİLYON DOLARA MAL OLDU

Geçeceği istikametteki yollar kapatıldı, trafik ışıkları söküldü. 362 tonluk malikane limanda bir römorka yüklenip arsaya götürüldü. Malikanenin taşınması 1 milyon dolara (5.6 milyon lira) mal oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD
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