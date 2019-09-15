Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!
İşte vücudumuzdaki bağışıklığı artıran besinler
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...

26. Alevkayası Yayla Şenliği bugün yapıldı

Alevkayası bugün Karadenizliler kültür derneğinin düzenlediği 26. Alevkayası Yayla Şenliği’ne ev sahipliği yaptı.

15 Eylül 2019 Pazar 16:15
26. Alevkayası Yayla Şenliği bugün yapıldı

Etkinlikte yapılan konuşmalarda farklı kültürlerin bütünleşmesinin önemli olduğuna dikkat çekildi, farklı kültürlerin bir ülkenin zenginliği olduğu vurgulandı.

26.Alevkayası Yayla Şenliği,Alevkayası Piknik Alanı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.
KKTC Karadeniz Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Dernek Başkanı Murat Civelek, Kıbrıs’ta yaşamaktan, farklı kültürde insanlarla birlikte yaşamaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Civelek, “biz birlikte tamız. Farklı kültürdeki arkadaşlarla aynı adayı paylaşmaktan çok mutluyuz. Farklarımız zenginliğimizdir felsefesi ile devam ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokusu aldıklarını Alevkayası’nda ise Karadeniz’ibulduklarını söyledi.
Akıncı “bu topraklarda mutlu insanlar olarak yaşamanızı diliyorum. Barış ve huzur içinde bir geleceğe hep birlikte ulaşalım” dedi.
Başbakan Ersin Tatar da kültürel kaynaşmanın önemine işaret ederek bunun KKTC’nin zenginliği olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar “KKTC’nin güçlenmesi için burada yaşayan kardeşlerimizin kendi bölgelerindeki insanları buraya daha fazla çekebilmesi temennimizdir” dedi.
Vizyonlarının KKTC’nin daha da güçlenmesi olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, “biz de barış istiyoruz ancak onurlu barış, Türk milletine yaraşan bir barış ve çocuklarımızın geleceği için sağlam bir anlaşma” şeklinde konuştu.

3’üncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ise, Alevkayası’nda yapılan şenliğin KKTC’de mükemmel bir barış olduğunun en güzel örneği olduğunu kaydetti, önemli olanın devlete sahip çıkabilmek olduğunu söyledi.
KKTC’de değişik kültürler olduğunu ifade eden Eroğlu, farklı kültürlerin bir çatı altında yaşamasının önemine işaret etti, bunun KKTC’nin zenginliği olduğunu belirtti.

BRT

banner22
Anahtar Kelimeler:
Alevkayası Yayla Şenliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basketbolda Dünya Şampiyonu İspanya
Basketbolda Dünya Şampiyonu İspanya
Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği'nden konser
Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği'nden konser
Başbakan Tatar Kalavaç Festivalinde Vatandaşla Sohbet Etti
Başbakan Tatar Kalavaç Festivalinde Vatandaşla Sohbet Etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim