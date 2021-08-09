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26 yangının 9'u, sigara izmariti nedeniyle çıktı

Polisten yapılan açıklamaya göre son bir haftada, KKTC genelinde 26 yangın meydana geldi. Yangınların 4'ünün çıkış sebebi belirlenemezken; yangına neden olan birincil faktör, sigara izmariti olarak açıklandı.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:17
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26 yangının 9'u, sigara izmariti nedeniyle çıktı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre 2 – 8 Ağustos tarihleri arasında, KKTC’de toplam 26 adet yangın meydana geldi.

Açıklamada, söz konusu 26 yangın sonucunda maddi hasarların meydana geldiği ifade edildi.

YANGINLARIN MUHTEMEL NEDENLERİ

Meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, şöyle sıralandı:

  • Yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri
  • Faal durumdaki klimalarda aşırı yüklemeden dolayı meydana gelen kısa devreler
  • İhmal ve dikkatsizlik
  • Elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar
  • Oluşan kısa devreler
  • Mercek görevi gören kırık cam parçaları

TOPLAM MADDİ ZARAR 242 BİN TL

Açıklamada, söz konusu yangınlar nedeniyle meydana gelen toplam zarar miktarının, yaklaşık 242 bin 120 TL olduğu belirtildi.

Polis, aynı zamanda son bir haftada çıkan yangınların bölgelere göre dağılımını da açıkladı. Verilen bilgilere göre en fazla yangın, Lefkoşa’da meydana geldi.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

LEFKOŞA

9

GAZİMAĞUSA

4

GİRNE

5

GÜZELYURT

6

İSKELE

2

TOPLAM

26

HASAR MİKARI

242.120 TL

DÖRT YANGININ SEBEBİ BELİRLENEMEDİ

Açıklamada, yangın sebepleri ve sayılarına da yer verildi; 4 yangının sebebinin belirlenememesi dikkat çekti. 

 YANGIN SEBEPLERİ

Sigara İzmariti

9

Kısa Devre

6

Elektrik Telleri

1

İhmal ve Dikkatsizlik

1

Temizlik Maksatlı

1

Yanıcı Madde

1

Sirayet

2

Kırık Cam Parçaları

1

Tespit Edilemeyen

4

TOPLAM

26

Açıklamada son olarak yangın çeşitlerinin detayları belirtildi: 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

Ev

2

Apartman Dairesi

2

Bahçe

4

Anız

2

Balya

1

Kuru Ot ve Çöp

11

Motorlu Araç

2

Elektrik

2

TOPLAM

26

"ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER, FELAKETİ ÖNLER" 

Öte yandan, Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan "Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler" başlıklı bir diğer açıklamada, alınabilecek tedbirler sıralandı: 

  1. Seyahat halinde iken araçlarımızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamalıdır.
  2. 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır.
  3. Çevreye atılan cam şişeler ve içi su dolu pet şişeler güneş ışınlarından mercek görevi görüp yangına sebebiyet vermektedir.
  4. Mangal kömürlerini tamamen söndüğünden emin olmadan çöp içerisine veya herhangi bir yere dökmeyiniz.
  5. İş yerlerimiz ve konutlarımızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarımızın uzman kişilerce kontrolünü sağlamalıyız.
  6. Araçlarımızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.
  7. Elektrik Panolarının yanına, azami 6 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve cihazların kullanımının bilinmesi yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikenin önlenmesinde büyük fayda sağlayacaktır.

8.İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

  1. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.
Son Güncelleme: 09.08.2021 16:45
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