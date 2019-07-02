Bugün, saat 00.30 raddelerinde, Mutluyaka - Mormenekşe Anayolu üzerinde, Mormenekşe'de sakin Önder Gülkan(E-26) yönetimindeki FE 096 plakalı salon araç ile seyrettigi sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan yoldan çıkarak önce tarla kenarında bulunan kaya parçasına çarpıp iki takla attıktan sonra önü doğu istikametine doğru bakar şekilde durmuştur. Araç sürücü olay mahallinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
26 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti!
02 Temmuz 2019 Salı 08:40