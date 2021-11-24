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263'ü  yerel, 330 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 18.001 test yapıldı, 263'ü  yerel, 330 pozitif vakaya rastlandı, 290  kişi taburcu edildi"

24 Kasım 2021 Çarşamba 18:54
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263'ü  yerel, 330 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.001 olup, 263'ü yerel 330 pozitif vakaya rastlanmış, 290 kişi taburcu edilmiştir. 

6 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 61 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 263 kişi ise yerel vakadır. 

123 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 43 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

24 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.001  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 330 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 61  

Yerel Vaka Sayısı: 263  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 290  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.989.802 

Toplam Vaka Sayısı: 27.228 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 24.250 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2882  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69      

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2793 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 98   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7461 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 414 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 536 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7206 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 85.637

Son Güncelleme: 24.11.2021 19:55
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