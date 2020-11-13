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2653 test yapıldı, 1 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2653 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını , 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

13 Kasım 2020 Cuma 18:44
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2653 test yapıldı, 1 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2653 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını , 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.

13 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2653

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

Ülke dışından gelen vakalar –  1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 242.165

Toplam Vaka Sayısı- 990

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 943

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 42

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 5

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 37

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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